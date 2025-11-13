James Van Der Beek subasta recuerdos de la serie 'Dawson crece' para luchar contra el cáncer El actor, diagnosticado con cáncer de colon, pondrá a la venta piezas emblemáticas de la serie y de sus películas

El Norte Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:36 Comenta Compartir

James Van Der Beek, protagonista de la serie 'Dawson crece', sigue siendo inseparable del personaje que lo lanzó a la fama: Dawson Leery. Ahora, con 48 años, el actor ha decidido desprenderse de parte de su colección personal vinculada a la mítica serie. El motivo: financiar su tratamiento contra el cáncer de colon, una enfermedad que le fue diagnosticada en etapa 3 en noviembre de 2024.

«He guardado estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento ha llegado», confesó el actor en exclusiva a la revista 'People'.

Los objetos formarán parte de la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, una subasta que se celebrará del 5 al 7 de diciembre, y que permitirá a los seguidores adquirir piezas únicas del universo 'Dawson crece'. Entre ellas destacan el collar que Dawson regaló a Joey Potter en el capítulo del baile de graduación, valorado entre 26.400 y 52.800 dólares, y la camisa marrón de franela que el actor usó en el episodio piloto, cuyo precio estimado ronda los 4.000 dólares.

«Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años», explicó a la misma publicación.

Un año con el cáncer

El actor reveló en 2024 que ya había recurrido a la venta de camisetas de fútbol firmadas para cubrir parte de los gastos médicos. En su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi dos millones de personas, escribió: «El 100% de mis ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía)».

Van Der Beek no ocultó la dureza de su situación, pero también aprovechó para agradecer el cariño recibido. «Ha sido un año difícil… y estoy agradecido por todo. Por el enorme cambio de rumbo que el cáncer ha supuesto en mi vida, por el regalo de saber lo que se siente al contar con el apoyo incondicional de mis amigos, de maneras que jamás habría podido imaginar si no hubiera estado pasando por esta enfermedad», escribió en ese mismo mensaje.

Sonada ausencia

El pasado mes de septiembre, el intérprete tuvo que cancelar su participación en el reencuentro del elenco de 'Dawson crece' en Nueva York debido a su delicado estado de salud. Aun así, quiso estar presente de alguna forma y apareció por sorpresa en un vídeo, donde se mostró visiblemente más delgado, lo que preocupó a sus seguidores.

El evento, que recaudó fondos para la organización Fuck Cancer, contó con la presencia de su esposa y sus seis hijos, quienes acudieron en su representación. En el escenario, el actor Lin-Manuel Miranda leyó el guion en su lugar, en un gesto que emocionó al público. «Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona del teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo», dijo Van Der Beek en su mensaje grabado.