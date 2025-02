Jaime Ostos ofrece su versión sobre su pelea con Jacobo Ostos

El Norte Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:20 Comenta Compartir

Jaime Ostos ha acudido al plató de 'Y Ahora Sonsoles' para contar su versión del desagradable encontronazo que protagonizó con su hermano Jacobo, en el Hotel Wellington durante la gala de entrega de premios de la Peña 'Las Meninas'.

«Yo siempre voy al Wellington cuando vengo a Madrid, siempre iba con mi padre. Yo había quedado con una amiga y llegué antes. Vi que había un evento y vi a un amigo de mi padre y entré. Hablé con él muy tranquilo y noto que me cogen de la chaqueta de muy malas formas y me dice que me vaya, yo me voy, voy a la recepción del hotel, a Jacobo nunca lo vi, pedí un taxi y me monté en el taxi», comenzaba relatando el hijo de Jaime Ostos sin llegar aún al altercado violento que protagonizó junto a su hermano.

«Estaba esperando a mi amiga en el taxi y de repente él salió del hotel e intentó romper la ventana del taxi, se lanzó encima de mí. Yo estaba indefenso, empezó a agredirme hasta que los porteros y el taxista lo agarraron», reconocía Jaime con las lesiones más que visibles en su rostro y manchas de sangre aún en la ropa debido a la complicada noche que ha vivido en la que visitó la comisaría y más tarde el hospital.

Ante la supuesta demanda que ha interpuesto Mari Ángeles y Jacobo, Jaime se defiende con otra demanda a su hermano por la agresión sufrida: «Yo he puesto una denuncia en la policía, van a pedir las cámaras de seguridad, yo nunca vi a Mari Ángeles Grajal hasta que me coge de la chaqueta, no vi a Jacobo hasta que sale del hotel, decía 'tú a quién vas a matar pedazo de mierda' yo le decía, 'pero qué dices'».

Antecedentes violentos

Tras este desagradable episodio del que fueron testigo todos los asistentes a la gala, Jaime insiste en que su hermano Jacobo es una persona muy violenta ya que no es la primera vez que protagoniza un altercado de estas características. «Él tiene antecedentes en este tipo de cosas, pegó a un colaborador vuestro, Miguel Frigenti y agredió a mi padre, lo tira por las escaleras. Mi padre ingresa en un hospital por tres meses y ahí coge Covid, estuvo a punto de morir. Él se enfrentaba con todos los vecinos en las fiestas ilegales que hacía en casa de mi padre, es una persona bastante agresiva», revela Jaime.

En cuanto a las polémicas memorias que ha publicado Mari Angeles Grajalsobre Jaime Ostos, su hijo comenta: «No hemos leído las memorias, que nos enseñe pruebas, ella no ha vivido 40 años con mi padre, han sido 30, se divorciaron, luego cuatro años después se vuelven a casar, luego hay una hemeroteca donde hay agresiones... toda España lo sabe. Yo nunca he hablado mal de mi padre, he vivido fuera y nunca he tenido una discusión con él».