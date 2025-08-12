Isabel Preysler y Tamara Falcó posan con el mismo 'ourfit' en Maldivas En el viaje, también está Íñigo Onieva, que persigue reforzar las relaciones con su suegra

El Norte Martes, 12 de agosto 2025, 12:12 Comenta Compartir

Destino Maldivas. Isabel Preysler, Tamara Falcó y la pareja de ésta, Íñigo Onieva, protagonizan una lujosa escapada en ese lugar paradisiaco, curiosamente, como recuerda la Preysler «mi querida tierra natal». «Qué ilusión poder compartir estos días con @tamarafalco y @ionieva. Todo cuidado al mínimo detalle y una gastronomía exquisita», escribía la madre de Tamara Falcó en su perfil de Instagram, donde no se suele prodigar demasiado.

Durante la época estival, ya resulta habitual ver cómo Tamara Falcó e Íñigo Onieva recorren medio planeta, aunque no suele ser tan normal que lo hagan con la suegra también.

Pero la Preysler está tan emocionada por el viaje que no ha dudado en compartir imágenes luciendo un caftán de vivos colores y unas sandalias de lujo. Todos estuvieron en diferentes rincones del archipiélago, donde no faltaron visitas a enclaves como Voavah o Kuda Huraa. También Tamara Falcó ha compartido imágenes junto a su marido y su madre. «Nos despedimos de Kuda Huraa con el corazón lleno. Gracias por tratarnos con tanto cariño…», escribía la hija de la reina de corazones junto a una foto sobre una embarcación y sin el más mínimo atisbo de estrés.

La familia, como no podía ser de otra manera, ha escogido un viaje donde no faltan todo tipo de experiencias exclusivas: travesías en yate privado, legendarias sesiones de spa frente al mar, baños junto a delfines y hoteles de lujo. De paso, Íñigo Onieva ha podido reforzar lazos con su suegra.

Estreno de Íñigo Onieva

«Rodeada de mar y palmeras… este clima me transporta a mi querida tierra natal. Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable«, ha escrito la propia Isabel Preysler en su apasionado mensaje.

Eso sí, no es la primera vez que Isabel Preysler y Tamara Falcó toman tierra en las islas Maldivas, pues en su día ya viajaron juntas para celebrar un cumpleaños de la marquesa de Griñón. Esta vez la novedad ha sido la presencia de Íñigo Onieva, pues no es nada habitual ver juntos a los tres, y menos compartiendo imágenes de la experiencia. Lo único es que entre todo el amplio carrusel de imágenes que ha subido Tamara Falcó a su cuenta de Instagram no hay una fotografía de los tres juntos.

«Sol, arena y esa libertad que solo se siente aquí», escribía Tamara Falcó en uno de los mensajes que acompañaba junto a imágenes de opíparas comidas, aguas cristalinas, travesías relajantes y todo aquello opuesto a la modestia y el estrés.