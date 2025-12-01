Isabel Pantoja se muda a una zona residencial de Gran Canarias La tonadillera vivirá a doce minutos de su sobrina Anabel, en una urbanización en el que el precio de alquiler de las casas ronda los 4.000 euros mensuales

El Norte Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:22

El periodista Baby Solano ha conectado en directo con el programa 'Fiesta', que presenta Emma García, para adelantar que Isabel Pabtojala se muda a la isla de Gran Canaria, para vivir allí durante al menos diez meses. El reportero ha explicado que la tonadillera vivirá en una casa unifamiliar en una zona residencial en la que las casas cuestan, como mínimo, un millón de euros.

Sin embargo, Isabel Pantoja vivirá de alquiler. Su nueva casa está a tan solo 12 minutos de distancia de su sobrina, Anabel Pantoja, que reside en San Bartolomé de Tirajana junto a su chico, David Rodríguez, y su hija Alma.

Solano ha contado que el promotor que se ha encargado del alquiler de la vivienda ya tiene las llaves del domicilio porque la cantante planea mudarse a la isla de manera inminente: «Isabel ha pedido hacer algunos cambios en los muebles porque algunos de los que había no le gustaban y ella, a través de videollamada, ha supervisado cómo iba quedando la casa hasta que estaba a su gusto».

Baby Solano cree que esta inminente mudanza estaría muy relacionada con la gira que Isabel Pantoja ofrecerá en el próximo año 2026 y por la que tendrá que estar en contacto constante con este empresario que se ha encargado del alquiler de la villa.

Por su parte, Kike Calleja asegura que sería Agustín Pantoja quien está interesado en vivir en Canarias: «Se van allí porque lo ha pedido Agustín, Isabel está intentando solucionar el tema de cómo trasladar hasta allí a los seis perros con los que conviven».