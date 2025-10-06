El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Irene Rosales, en el programa 'Bailando con las estrellas'. Telecinco

Irene Rosales regresa a la televisión tras romper con Kiko Rivera

La influencer ha justificado su presencia en el programa 'Bailando con las estrellas': «Necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones»

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:44

Hace unos días trascendía que la exmujer de Kiko Rivera regresaría a televisión, pero no para ofrecer una entrevista... sino para bailar y, además, lo haría en 'Bailando con las estrellas', el mismo programa en el que está participando Anabel Pantoja.

Tras su divorcio con Kiko Rivera la influencer se ha dejado ver en multitud de ocasiones ante las cámaras, pero lo cierto es que no ha entrado en detalles sobre cómo está llevando esta nueva etapa de su vida... pues bien, ayer sí lo hizo.

Bárbara Rey no fue la única que se atrevió con un chachachá, Irene también. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su actuación fue la canción elegida: 'Soy yo', de Marta Sánchez, toda una declaración de intenciones sobre el momento que le ha tocado vivir.

«Tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar», decía Rosales ante el jurado del programa. Además, aseguraba que se encuentra en un momento «en el que necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones».

Esto no fue todo, ya que Irene conectó en directo -antes de su actuación- con Emma García y le confesaba que «estoy más adentrada en el deporte y me cura mucho, es verdad que hay quien me dice que me faltan unos kilitos de más, pero ya recuperaré con masa muscular» y aclaraba que «como muy bien y me estoy poniendo en forma y la verdad es que estoy encantada haciendo muchísimo deporte».

