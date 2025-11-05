Irene Rosales habla de la reacción de sus hijas ante su divorcio de Kiko Rivera La ex del hijo de Isabel Pantoja ha contado que la decisión de separarse fue mutua y se tomó tras un verano marcado por la desconexión emocional

Irene Rosales ha acudido al programa 'Y ahora Sonsoles' donde ha hablado por primera vez en televisión sobre su separación de Kiko Rivera. La sevillana ha repasado sus once años de relación con el hijo de Isabel Pantoja, la evolución de su vínculo y cómo afrontaron el momento de comunicarles la ruptura a sus hijas, Carlota y Ana. «Fue el peor día», confesó Irene.

La decisión de separarse fue mutua y se tomó tras un verano marcado por la desconexión emocional. «Nos fuimos a Menorca con mi familia y allí noté una distancia diferente. Éramos familia, pero ya no nos sentíamos pareja», explicó. Al regresar, ambos decidieron poner punto final a su relación. Tres días después, comunicaron la noticia a sus hijas. «No hubo nada extraño. Ellas están acostumbradas a que su padre esté fuera por trabajo», relató Irene. A pesar de la dureza del momento, las niñas reaccionaron con calma: «No son niñas preguntonas. Dijeron 'vale, lo entendemos'».

Durante la entrevista, Irene también abordó cómo ha sido la transición. Aunque aún no existe un acuerdo de custodia formalizado, ambos mantienen un entendimiento práctico y cordial. «Nos ayudamos mutuamente y nos entendemos bien», aseguró. La decisión de que fuera Kiko quien abandonara el hogar se tomó de forma consensuada.

Además, Irene ha hablado de su nueva relación con Guillermo, aunque se conocen desde hace tiempo, fue este verano cuando su amistad se transformó en algo más. «Estoy bien. Me da coraje la gente que dice: 'ay, está pasando un duelo'. Jolines, ojalá todos los problemas en la vida fueran separarte de tu pareja porque se ha acabado el amor», afirmó con contundencia.

