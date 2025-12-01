El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Irene Rosales junto a Guillermo. Instagram

Irene Rosales y Guillermo disfrutan de un plan navideño en familia

La pareja ha comido en una de las terrazas más populares de Sevilla con un grupo de amigos y entre ellos la hermana de la ex de Kiko Rivera, Vanesa Rosales

El Norte

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:52

Comenta

Irene Rosales afianza a pasos agigantados su relación con Guillermo, después de dejar claro que su matrimonio con Kiko Rivera es un capítulo cerrado y que no hay vuelta atrás en su separación. A pesar de que pocos apostaban por ellos estando tan reciente la ruptura de la influencer con el hijo de Isabel Pantoja, su historia de amor está más que consolidada, tal y como lo han vuelto a demostrar disfrutando del fin de semana juntos aprovechando que a las hijas de la sevillana, Ana y Carlota, les tocaba estar con su papá. A primera hora de la mañana, Irene recogía a su novio en su casa para comer en una de las terrazas más populares de Sevilla junto a un grupo de amigos entre los que se encontraba una de las hermanas de la ex de Kiko, Vanesa Rosales, con la que Guillermo se lleva a las mil maravillas como ha presumido compartiendo en redes sociales una foto del grupo en la que su 'cuñada' posa entre él y su chica.

Un plan que continuaba con un paseo por las calles más céntricas y concurridas de la capital andaluza para ver el alumbrado navideño, como han revelado publicando el mismo storie en sus cuentas de Instagram, minutos después de otro en el que se ven sus manos entrelazadas y en el que Guillermo ha declarado su amor por Irene con dos significativas palabras: «Mi paz», que ha acompañado de un corazón verde.

