El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
Irene Rosales con su novio Guillermo, en el Coliseo de Roma. Instagram

Irene Rosales contesta a las críticas por su romántica escapada a Roma con Guillermo

Algunos comentarios señalan que ambos van a vivir de la familia Pantoja

El Norte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

Irene Rosales ha disfrutado de su primera escapada romántica con su nuevo novio Guilermo en Roma. Mientras tanto, su ex Kiko Rivera se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre su separación con la andaluza -reconociendo que su matrimonio llevaba roto mucho tiempo, que veía a su mujer más como una madre o una compañera de piso que una pareja, y que llevaban meses durmiendo en habitaciones separadas hasta llegar al punto de sentir cierto rechazo por ella.

Indiferente a las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja, y dejando claro que ha pasado página y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, Ireneno ha dudado en compartir en Instagram el álbum privado de su viaje a la 'ciudad eterna' con el empresario de césped. En las imágenes les hemos podido ver en lugares tan emblemáticos como el Coliseo, el Vaticano, o la Fontana di Trevi, que han desatado un aluvión de comentarios en el perfil de la influencer. Y aunque hay muchos alegrándose por su felicidad que no dudan en aplaudir lo enamorada que se le ve de Guillermo, también hay los que critican que la exmujer de Kiko haya rehecho su vida amorosa tan rápido y creen que se va a arrepentir de la sobreexposición que está haciendo de su relación principalmente por sus dos hijas.

Además, algunos aseguran que la pareja no va a durar, ponen en tela de juicio que el empresario sevillano quiera seguir siendo anónimo como dijo Irene porque se le ve de lo más encantado con la fama, e incluso apuestan a que ambos van a vivir de la familia Pantoja.

Comentarios a los que la exnuera de la tonadillera ha respondido tranquila pero firme, dejando claro que no le importa en absoluto lo que piensen de su historia de amor con Guillermo: «No me ofende, ni me lo tomo a mal el comentario, lo veo muy bonito y respetuoso, son opiniones y las acepto encantada», ha sentenciado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio
  10. 10

    Médicos de Familia del área oeste de Valladolid incorporan las ecografías al día a día de sus consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Irene Rosales contesta a las críticas por su romántica escapada a Roma con Guillermo

Irene Rosales contesta a las críticas por su romántica escapada a Roma con Guillermo