Irene Rosales contesta a las críticas por su romántica escapada a Roma con Guillermo

Irene Rosales ha disfrutado de su primera escapada romántica con su nuevo novio Guilermo en Roma. Mientras tanto, su ex Kiko Rivera se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre su separación con la andaluza -reconociendo que su matrimonio llevaba roto mucho tiempo, que veía a su mujer más como una madre o una compañera de piso que una pareja, y que llevaban meses durmiendo en habitaciones separadas hasta llegar al punto de sentir cierto rechazo por ella.

Indiferente a las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja, y dejando claro que ha pasado página y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, Ireneno ha dudado en compartir en Instagram el álbum privado de su viaje a la 'ciudad eterna' con el empresario de césped. En las imágenes les hemos podido ver en lugares tan emblemáticos como el Coliseo, el Vaticano, o la Fontana di Trevi, que han desatado un aluvión de comentarios en el perfil de la influencer. Y aunque hay muchos alegrándose por su felicidad que no dudan en aplaudir lo enamorada que se le ve de Guillermo, también hay los que critican que la exmujer de Kiko haya rehecho su vida amorosa tan rápido y creen que se va a arrepentir de la sobreexposición que está haciendo de su relación principalmente por sus dos hijas.

Además, algunos aseguran que la pareja no va a durar, ponen en tela de juicio que el empresario sevillano quiera seguir siendo anónimo como dijo Irene porque se le ve de lo más encantado con la fama, e incluso apuestan a que ambos van a vivir de la familia Pantoja.

Comentarios a los que la exnuera de la tonadillera ha respondido tranquila pero firme, dejando claro que no le importa en absoluto lo que piensen de su historia de amor con Guillermo: «No me ofende, ni me lo tomo a mal el comentario, lo veo muy bonito y respetuoso, son opiniones y las acepto encantada», ha sentenciado.