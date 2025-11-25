El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tamara Falcó con su marido Íñigo Onieva, en una imagen de archivo. Europa Press

Íñigo Onieva y Cristiano Ronaldo se unen en los negocios

El marido de Tamara Falcó y el futbolista luso preparan en Madrid un lujoso club exclusivo al más puro estilo neoyorkino

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:30

Íñigo Onieva colabora con Cristiano Ronaldo en la puesta en marcha de un lujoso club exclusivo que imita las ambientaciones de los repartidos por otras ciudades como Londres o Nueva York. El marido de Tamara Falcó inaugurará un club con una regla de oro: está totalmente prohibido el uso del teléfono móvil, así como también queda restringida la toma de fotografías. La exclusividad, el lujo y el público selecto marcarán el sello propio del club privado, que se llamará Vega Members Club.

Según han comentado en el programa 'El tiempo justo', Íñigo Onieva planea la puesta en marcha del club privado de la mano de su mujer y del futbolista multimillonario Cristiano Ronaldo. La estética se mantendrá en línea con la de otros clubes como el Soho House de Nueva York, al que acuden personajes tan populares como Leonardo Di Caprio o Taylor Swift.

El exclusivo local tendrá unos 1.000 metros cuadrados y una decoración similar al del apartamento neoyorkino de los años 50.

