La influencer Brittany Miller. TikTok

La 'influencer' Brittany Miller mintió sobre su diagnóstico de cáncer

La 'tiktoker' británica ha pedido disculpas públicamente y señala que no lo hizo para ganar seguidores, sino porque estaba «enferma»

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:10

La influencer Brittany Miller mintió a sus seguidores acerca de su diagnóstico de cáncer gástrico. Ahora, a través de su perfil de TikTok, la británica de 29 años ha pedido disculpas públicamente este lunes, 10 de noviembre, y ha admitido, entre lágrimas, que se inventó que padecía esta enfermedad en el año 2017.

Miller, quien acumula más de 3 millones de seguidores en la plataforma china, relata en su vídeo que todo se originó cuando, «en confianza», le comunicó a alguien de su círculo más cercano que tenía «una enfermedad» y, más concretamente, un cáncer. Una «frase estúpida», en sus propias palabras, de la que, a día de hoy, se arrepiente «profundamente«.

«No lo hice con mala intención ni para estafar a la gente, lo hice por desesperación, lo hice para mantener cerca a las personas que me rodean, a quienes quiero en mi vida», señaló la tiktoker, justificándose en que, en aquel entonces, atravesaba una profunda crisis a nivel personal. «En 2017, mi salud mental estaba extremadamente mal y en ese momento no me di cuenta de lo grave que era, pero era grave», apuntó.

«Deprimida»

Visiblemente afectada, Brittany desveló a su audiencia que estaba «deprimida», «perdida» y «confundida» y que, a su vez, debía lidiar con «pensamientos suicidas», provocados, en gran medida, por su propia situación vital. «Había perdido a mi pareja, había perdido mi trabajo, y hubo muchas cosas ese año que me llevaron a enfermarme mentalmente», explicó.

En respuesta las acusaciones de fraude, la influencer, originaria de Oxfordshire, desmintió que hubiese fingido tener un cáncer para perpetrar «una estafa prolongada» o para «manipular» a su audiencia mediante su testimonio falso y, en tal sentido, se desmarcó de haber participado en la campaña solidaria que se impulsó en su honor.

