Las infantas Elena y Cristina se turnan con su madre para cuidar de su tía Irene

La Reina Sofía ha acortado sus vacaciones en Palma de Mallorca para cuidar de su hermana Irene de Grecia, de 83 años, en La Zarzuela. Unos cuidados en los que también colaboran las infantas Elena y Cristina.

Según escribió Pilar Eyre en la revista 'Lecturas', los médicos están pendientes de ella todo el día y cuenta con la asistencia de varias enfermeras que velan por su bienestar. Asegura la periodista que la emérita, con el apoyo de Elena y Cristina, se han turnado este verano para acompañarla. «Cuando no está Cristina va Elena, y la otra se va de vacaciones, pero siempre una de las dos está al mando del operativo, que es muy complicado. Doña Sofía está a su lado, pero está mal tanto como anímica como físicamente. Tiene mucha angustia sobre todo por lo que puede pasar este otoño», asegura.

Irene siempre ha sido un pilar de apoyo fundamental para la emérita, un esencial soporte emocional para doña Sofía tras el retiro de la vida pública de su marido y su posterior autoexpatriación a Abu Dabi, hace ahora un lustro. Son amigas íntimas y siempre han mantenido una relación estrechísima. Aquejada desde hace tiempo por problemas de salud, la madre del Rey se va volcado en sus cuidados. Desde hace unos meses, su estado de salud empeoró y se publicó que sufría un deterioro cognitivo.

Mari Ángeles Alcázar aseguraba este verano que la situación de Irene de Grecia es «delicada», pero no «alarmante». La experta en Casa Real confirmaba que su ausencia en Mallorca se debió a una recomendación médica de mantenerse en casa y evitar los viajes e insistió en que Irene es una mujer fuerte: «Tiene días mejores y peores».