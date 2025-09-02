El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las infantas Elena y Cristina. Europa Press

Las infantas Elena y Cristina se turnan con su madre para cuidar de su tía Irene

Los médicos están pendientes de ella todo el día y cuenta con la asistencia de varias enfermeras que velan por su bienestar, según cuenta Pilar Eyre en la revista 'Lecturas'

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:34

La Reina Sofía ha acortado sus vacaciones en Palma de Mallorca para cuidar de su hermana Irene de Grecia, de 83 años, en La Zarzuela. Unos cuidados en los que también colaboran las infantas Elena y Cristina.

Según escribió Pilar Eyre en la revista 'Lecturas', los médicos están pendientes de ella todo el día y cuenta con la asistencia de varias enfermeras que velan por su bienestar. Asegura la periodista que la emérita, con el apoyo de Elena y Cristina, se han turnado este verano para acompañarla. «Cuando no está Cristina va Elena, y la otra se va de vacaciones, pero siempre una de las dos está al mando del operativo, que es muy complicado. Doña Sofía está a su lado, pero está mal tanto como anímica como físicamente. Tiene mucha angustia sobre todo por lo que puede pasar este otoño», asegura.

Irene siempre ha sido un pilar de apoyo fundamental para la emérita, un esencial soporte emocional para doña Sofía tras el retiro de la vida pública de su marido y su posterior autoexpatriación a Abu Dabi, hace ahora un lustro. Son amigas íntimas y siempre han mantenido una relación estrechísima. Aquejada desde hace tiempo por problemas de salud, la madre del Rey se va volcado en sus cuidados. Desde hace unos meses, su estado de salud empeoró y se publicó que sufría un deterioro cognitivo.

Mari Ángeles Alcázar aseguraba este verano que la situación de Irene de Grecia es «delicada», pero no «alarmante». La experta en Casa Real confirmaba que su ausencia en Mallorca se debió a una recomendación médica de mantenerse en casa y evitar los viajes e insistió en que Irene es una mujer fuerte: «Tiene días mejores y peores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  2. 2 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  3. 3

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  8. 8

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  9. 9 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años
  10. 10

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las infantas Elena y Cristina se turnan con su madre para cuidar de su tía Irene

Las infantas Elena y Cristina se turnan con su madre para cuidar de su tía Irene