El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:01

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 28 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Solucione sus problemas económicos. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Intente descansar o el agotamiento le vencerá.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. Huya de los comentarios sobre su vida en la oficina. La pereza no es un buen aliado para su salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Conocerá gente que le ayudará laboralmente. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Atracción especial hacia una persona. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Las mejoras laborales se están negociando. Procure no trasnochar demasiado.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Los roces con su pareja se apaciguarán. Evite contraer nuevas deudas. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Estará muy apagado por culpa de un amor. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Muévase más para recuperar sus energías.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. La influencia de Saturno le enseñará a trabajar en equipo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Hoy llegará ese gasto tan temido. Cualquier tipo de estudios se le dará muy bien. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. No se deje absorber por el trabajo. Dificultad de conciliar el sueño por el estrés.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)