Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Jornada favorecida con las flechas de Cupido. Buen momento económico. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. En cuanto a su salud, todo normal.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Quiérase más y recupere la autoestima. Jornada propicia para acuerdos económicos. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Carencia de vitaminas en su alimentación.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Es probable que aparezca un nuevo idilio, no se fíe. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Evite los ambientes secos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

El amor será el aspecto más brillante del día. Medite ese cambio de banco. Pasados unos meses se alegrará de la decisión que tomó en su trabajo. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Resuelva todas las cuestiones económicas pendientes. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Las cenas no deben ser copiosas.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Un admirador se pondrá un poco pesado, háblele claro. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. El aburrimiento le jugará una mala pasada, relaciónese.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones afectivas. Buen momento para los asuntos económicos. Jornada muy positiva en el trabajo. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

El entendimiento con su pareja es perfecto. Buen momento para invertir en una vivienda. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Cúrese de una vez ese catarro.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Envíe flores a esa persona tan especial. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Día estupendo en el ámbito laboral. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Su mala situación económica no llega a ser grave. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Le preocupa su salud, cuídese más.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Poco centrado para los asuntos del amor. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. No abuse de los medicamentos para dormir.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

