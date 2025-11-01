El Norte Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 1 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Procure mantener una mentalidad ahorradora. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Hoy comienza una excelente racha económica. No se busque complicaciones con un colega. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. Es hora de hacerse una pequeña revisión médica.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Perspectivas laborales estupendas. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Piense en lo importante que es tener tiempo para su pareja. Buen momento económico para invertir. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Para invertir en bolsa, asesórese primero. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Romance pasajero. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Jornada laboral creativa. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. Está muy bien considerado en su empresa. Las cenas no deben ser copiosas.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Si tiene hijos, le pedirán un dinerillo extra. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Puede tener dolores en las encías.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo. Rebrote de alguna dolencia antigua.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

El amor le sonreirá en el día de hoy. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Solucione sus molestias con pequeños cuidados caseros.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

