El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:20

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 29 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Momento físico óptimo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Buen día para un encuentro amoroso. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Su relación afectiva se afianza poco a poco. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Preste atención a su economía. Le vendría bien independizarse laboralmente. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Mal día para llevar a cabo proyectos amorosos. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Su organismo comienza a resentirse.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Las cuestiones económicas no son favorables. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Si tiene alergia, no olvide su medicación.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Por fin decide completar su formación profesional. Cuidado con las articulaciones.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Goza de una mayor estabilidad financiera. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

