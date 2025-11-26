El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Acostúmbrese al diálogo con su pareja. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Exceso de vitalidad que debe canalizar haciendo ejercicio.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Jornada de grandes vivencias emocionales. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

El clima sentimental está tormentoso. Jornada de gastos incontrolados. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Disfrutará de un buen tono vital.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Está madurando una relación amorosa duradera. Momento ideal para realizar inversiones. Evite situaciones tensas en el trabajo. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Vigilar la calidad de lo que come le evitará la acidez.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Haga buen uso de los últimos ingresos. Volverá a ilusionarse con el trabajo. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Si tiene niños, le parecerá haber vuelto de nuevo a la infancia. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Bien todos los asuntos profesionales. Jornada para cuidar las articulaciones.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Está siendo víctima de una estafa. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Sus amigos son decisivos en su vida. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Aproveche las prácticas para un futuro trabajo. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)