Horóscopo de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 19 de noviembre de 2025

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:38

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Arregle las desavenencias sentimentales. No se cree nuevas ataduras económicas. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

El corazón se inclina más por los amigos que por los amantes. Obtendrá grandes beneficios económicos. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Buen momento económico debido a los cobros pendientes. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Se vislumbran conquistas amorosas. El panorama económico se presenta sin problemas. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Para evitar pequeñas molestias físicas, descanse más.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Jornada de euforia, se enamorará. Debe empezar a ahorrar. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Evite las salidas nocturnas los días laborables.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Utilice su sabiduría y no se lance a comprar sin medida. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Reconozca sus errores a tiempo, revertirá positivamente en su relación. Su economía va bien, disfrútela. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. Cuide sus horas de sueño.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Unas clases de gimnasia le mantendrán en forma.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Mal momento para obtener beneficios. Jornada propicia para cambiar de profesión. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

