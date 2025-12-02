El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 2 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

La melancolía le hace añorar el pasado, sea práctico. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Sus pies necesitan el cuidado de un podólogo.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Intente compartir más cosas con su pareja. Sea precavido y asegure sus propiedades. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Tendencia al agotamiento emocional.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Tiene necesidad de mayor intimidad con su pareja. Debe eliminar los gastos innecesarios. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Ojo con las picaduras de insectos.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Las confidencias a su amor intensificarán su confianza. Se están revalorizando sus inversiones. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Continúe con el ejercicio físico, le sienta muy bien.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. Estudie cuál es el banco que más le interesa. En su trabajo, estará rebosante de ideas originales. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Su economía va bien, disfrútela. La competitividad laboral aumenta. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

La falta de relación estable, será por poco tiempo. Si es organizado, no debe temer por su economía. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Estabilidad económica. Sus intereses profesionales van viento en popa. Hacer deporte o caminar es importante para su salud.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Para relajarse, nada mejor que un baño caliente.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

