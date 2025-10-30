El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 07:09 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 30 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Buenas perspectivas en el terreno económico. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Las cenas frugales prolongan la vida.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Ponga los pies sobre la tierra en su vida personal. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Aproveche su tiempo libre para estar con su pareja. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Actividad laboral interesante. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Los asuntos económicos marchan de manera satisfactoria. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. No baje la guardia y haga caso a su médico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Está en disposición de dar a su pareja lo que necesita. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Tendrá una jornada laboral difícil. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

En el amor, día muy feliz. Las estrategias económicas dan sus frutos. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Su organismo necesita fruta y verdura.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Suerte en los juegos de azar. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Tómese en serio lo de hacer ejercicio.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Si carece de relación estable, será por poco tiempo. Está siendo víctima de una estafa. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

El amor le sonríe, déjese querer. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La falta de sueño debe acabar.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

