El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. No despilfarre el dinero en caprichos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Todo en orden en su sistema nervioso.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Está en plena forma y rebosa energía.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Grandes cambios en cuestiones amorosas. Dude de esa inversión que le están ofreciendo. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Molestias de tipo circulatorio.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Su buen humor acelera su recuperación.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Romántico y detallista con su pareja. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. La prevención sanitaria mejorará su calidad de vida.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Es capaz de disolver tensiones en su relación amorosa. Trámites burocráticos retrasan el cobro de un dinero. Recibirá una importante oferta de trabajo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Le sentará muy bien salir a pasear.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Los astros le ayudarán a superar la crisis amorosa. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Temas

Horóscopo diario