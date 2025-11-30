El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Signos del zodiaco

Horóscopo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del 30 de noviembre de 2025

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:37

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril - Elemento: Fuego)

Sensible y tierno con las personas de su entorno. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Esa afonía es muy persistente, vaya a su médico.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo - Elemento: Tierra)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Fuerte física y mentalmente.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio - Elemento: Aire)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Apueste por los juegos de azar. Sus proyectos y objetivos laborales se desbloquean. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio - Elemento: Agua)

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Hoy recuperará el dinero que ya no esperaba recibir. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

Leo (23 de julio – 23 de agosto - Elemento: Fuego)

No desespere, a veces la amistad se convierte en amor. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Si va a nadar, proteja sus oídos.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre - Elemento: Tierra)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Hoy puede comprarse ese capricho que tanto desea. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre - Elemento: Aire)

Conocerá a una persona de ensueño. Buena suerte en los asuntos económicos. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. El ejercicio físico le vendría de maravilla.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre - Elemento: Agua)

Su relación amorosa es como un lago de aguas mansas. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre - Elemento: Fuego)

Hable con su pareja de sus necesidades. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Si trabaja cara al público, ármese de paciencia. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero - Elemento: Tierra)

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Manténgase alerta en su trabajo. Estupenda forma física.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero - Elemento: Aire)

Buen día para tomar decisiones importantes respecto al amor. Su economía va viento en popa. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo - Elemento: Agua)

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. En esta jornada, necesitará una buena alimentación.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  5. 5

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  8. 8

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  9. 9

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid
  10. 10

    Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horóscopo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Horóscopo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025