El hijo de Eva Longoria sorprendido por la fama de su madre

El Norte Jueves, 22 de mayo 2025, 11:52 Comenta Compartir

Santiago, el hijo de Eva Longoria de seis años, acompañó a su madre en el Festival Cannes, junto con su padre, el empresario José Bastón. La aparición del pequeño se convirtió en uno de los momentos más entrañables del festival, gracias a su reacción espontánea ante el protagonismo mediático de su madre. Mientras los fotógrafos se agolpaban para capturar imágenes de la actriz durante el photocall, Santiago, visiblemente incómodo por la atención desmedida, manifestó su desconcierto. «¿Por qué todo el mundo te conoce?», preguntó con genuina sorpresa, antes de añadir con un tono ligeramente molesto: «¡Todo el mundo conoce a mi mamá! ¡Dejen de tomarle fotos a mi mamá!».

Pero este no fue el único gesto del niño que despertó sonrisas entre los presentes. Horas antes, durante un paseo familiar por las calles de Cannes, los paparazi volvieron a hacer acto de presencia. Al verse rodeado por cámaras y flashes, el pequeño Santiago reaccionó con firmeza: «¡Ok, que todo el mundo se detenga!».

#SantiagoEnrique #FestivalDeCannes #Cannes2025 #Croisette #familytime ♬ son original - Bestimage @bestimagevideo Promenade de star… et maman avant tout 💫👩‍👦 En balade détendue sur la Croisette, Eva Longoria @Eva Longoria profite du soleil cannois aux côtés de son fils, Santiago Enrique, 6 ans. Mais après quelques pas au milieu de la foule et des caméras, Santiago, avec tout le sérieux du monde, lance un catégorique : « Everybody stop! » 😅 Un instant aussi spontané que savoureux, où l’élégance laisse place à la tendresse — et à un petit chef de file plein de caractère. À Cannes, parfois, ce sont les enfants qui volent la vedette. #EvaLongoria

Las redes sociales no tardaron en comentar la situación. Algunos usuarios se preguntaron por qué Eva Longoria y su esposo no han explicado claramente a su hijo el nivel de popularidad que rodea a su madre. A pesar de que la actriz suele compartir tiernos momentos con Santiago en sus redes sociales, las apariciones públicas del niño junto a ella son escasas. En entrevistas recientes, Longoria ha sido sincera sobre cómo la maternidad ha influido en sus decisiones profesionales. «Siempre me pregunto si Santiago estaría orgulloso de algo que hago o si se sentiría avergonzado», confesó. «Incluso con sesiones de fotos antiguas y sexys, pienso: 'Dios mío, un día verá esto'», concluyó.