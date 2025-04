La hija de Tom Hanks revela los «años llenos de confusión, violencia y carencias» de su infancia

Joaquina Dueñas Lunes, 7 de abril 2025, 10:15 Comenta Compartir

Elisabeth Anne (42), hija de Tom Hanks y Samantha Lewes, su primera esposa, ha escrito un libro autobiográfico, 'The 10: A Memoir of Family an the Open Road', que verá la luz este martes, en el que cuenta cómo el divorcio de sus padres marcó su vida desde su más tierna infancia. Una infancia que recuerda llena de «confusión, violencia y carencias». «Soy una niña del primer matrimonio [no conocido]», comienza la obra de la que 'People' ha publicado un primer extracto. «Mis únicos recuerdos con mis padres en el mismo lugar y a la misma hora son en la graduación de Colin (su hermano) y luego en la mía. Tengo una foto mía que estoy con mis padres. En ella, la mejor peluca de mi madre está un poco torcida», detalla.

Hanks y Lewes se casaron en 1978, un año después del nacimiento de Colin. Elisabeth (E.A.) llegaba al mundo en 1982 y solo tres años después, la pareja se separaba. Samantha decidió entonces mudarse a Sacramento con sus hijos. Por su parte, el actor pronto conoció a quien sería su segunda esposa, Rita Wilson, con quien se casó en 1988 y con quien tuvo dos hijos, Chet y Truman.

De aquellos años, E.A. no guarda buenos recuerdos por la difícil convivencia con su madre de quien cree que tenía problemas de salud mental, aunque nunca fue diagnosticada. «De los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, carencias y amor, fui una niña en Sacramento. Vivía en una casa blanca con columnas, un patio con piscina y un dormitorio con cuadros de caballos colgados en todas las paredes», relata. Con los años, «el patio estaba lleno de excrementos de perro y la casa apestaba a humo. La nevera estaba a menudo vacía o llena de comida caducada y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama de cuatro postes estudiando la biblia en profundidad», añade. «Una noche, su violencia emocional se convirtió en física». Ese fue el punto de inflexión que la llevó a mudarse a Los Ángeles.

Comenzó entonces para ella una nueva etapa al lado de su padre y de su familia. La relación con su madre nunca llegó a reconducirse del todo. «En mi último año de instituto, me llamó para decirme que se estaba muriendo», escribe. Finalmente, Lewes falleció en 2002.

Hace unos años, E.A. ya había dado algunas pinceladas sobre los problemas con su progenitora. La hija de Tom Hanks contó en una entrevista también para 'People' que, 17 años después de su muerte, había encontrado entre sus cosas un diario rojo con relatos sobre su abuelo materno. «No era un diario con fechas, sino más bien un flujo de conciencia, arrebatos de lo que le ocurría. Y luego leí su descripción de cómo su padre violaba, asesinaba y devoraba a una niña». Un relato estremecedor que ayudó acercarse un poco más a su madre.

