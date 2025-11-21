La hija de Encarnita Polo rompe su silencio Raquel Waitzman ha expresado, en un comunicado, su agradecimiento por el cariño recibido y ha asegurado que no concederá entrevistas

La hija de Encarnita Polo ha hablado por primera vez después de la muerte de su madre a manos de un compañero de residencia la pasada semana. Raquel Waitzman, fruto del matrimonio con el compositor argentino Adolfo Waitzman, ha mandado un comunicado a la prensa en donde expresa su agradecimiento por el cariño recibido.

Además, Raquel ha expresado su admiración por su madre, a la que considera una «artista pionera». Raquel se ha guardado el trocito de Encarnita que otras personas no podrán disfrutar: «Su luz se quedará conmigo», ha indicado. También ha dejado claro que no pretende hablar ante los medios de comunicación, a pesar de que multitud de periodistas han querido contactar con ella.

Raquel ha pedido respeto por el recuerdo de su madre, que fue despedida el sábado 15 de noviembre en un encuentro al que acudieron personas de su círculo más cercano. El próximo sábado 22 se celebrará una misa en su honor en la iglesia de Santa María Goretti de Málaga y, en el futuro, habrá otra en la Basílica Parroquia de la Virgen Milagrosa de Madrid, un lugar cercano a donde vivía durante su tiempo en la capital.

El comunicado

«Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días tan difíciles, nos han acompañado y siguen acompañándonos, de una forma u otra, tras el fallecimiento de mi madre, Encarnita Polo.

En primer lugar, a la familia de sangre y a la familia de elección, las únicas personas imprescindibles en estos momentos, por estar a nuestro lado sin descanso. Vuestra presencia y vuestra sonrisa han sido fundamentales.

También quiero dar las gracias al auténtico tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño y su admiración hacia mi madre; quienes forman parte de nuestro día a día, quienes hacía años, o incluso décadas, que no veía y quienes han aparecido desde lugares que jamás habría imaginado.

Enorme gratitud también para los empleados del tanatorio Isabelo Álvarez, por el mimo, el cuidado y la humanidad con que nos han tratado, y por su dedicación, que ha ido más allá de cualquier obligación.

A la prensa de Ávila, por su respeto y sensibilidad, y, especialmente, a Álex García, de Cadena SER. Y gracias de corazón a los medios y periodistas que han escogido recordar los buenos momentos y dejar de lado todo aquello que no merece seguir ocupando espacio.

Mi madre no fue sólo una artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo.

Por último, y como ya he expresado previamente, quiero pedir respeto y privacidad. No voy a conceder entrevistas, ni haré ningún otro tipo de declaración».

