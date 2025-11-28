Los herederos de Johnny Cash demanda a Coca-Cola recordando la 'ley Elvis' Los familiares del icono del country quieren evitar que se use una imitación de su voz en un anuncio de la multinacional

Los herederos de Johnny Cash han decidido demandar a Coca-Cola, veintidós años después de la muerte del artista, por contratar «ilegalmente» a un 'artista tributo' para imitar su voz en un anuncio que se emite en la televisión estadounidense. La demanda se ha presentado al amparo de la Ley Elvis de Tennessee, vigente desde el año pasado, que protege el derecho a impedir el uso y explotación de la voz de una persona sin consentimiento. Los herederos afirman que habían licenciado canciones de Cash para su uso en anuncios de Coca-Cola, pero la compañía no les solicitó permiso para reproducir su voz a través de un imitador.

«Robar la voz de un artista es robo. Es robar su integridad, identidad y humanidad», declaró Tim Warnock, abogado que gestiona el patrimonio de los Cash. «El fideicomiso presenta esta demanda para proteger la voz de Johnny Cash y para enviar un mensaje que proteja la voz de todos los artistas cuya música enriquece nuestras vidas».

El anuncio empezó a emitirse en agosto entre partidos de fútbol universitario, y los herederos solicitan una orden judicial para retirarlo ya de la emisión, además de una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley Elvis, así como una indemnización por presuntas violaciones de las protecciones al consumidor en Tennessee. La demanda cita un fallo de 1988, 'Midler v. Ford Motor Co.', en el que la cantante y actriz Bette Midler ganó un contencioso contra el fabricante de automóviles tras usar un imitador de su voz en un anuncio sin su permiso.

«Este caso surge de la piratería de la voz de Johnny Cash por parte de Coca-Cola en una campaña publicitaria a nivel nacional para enriquecerse, sin pedir permiso ni proporcionar compensación alguna al humilde hombre y artista que creó la buena voluntad de la que ahora se beneficia Coca-Cola», concluye la denuncia, sobre la cual la empresa de refrescos no ha hecho ningún comentario hasta el momento.

El cantante que aparece en el anuncio se llama Shawn Barker y trabaja como imitador profesional de Cash. Un representante suyo declaró a a la revista Billboard que su entorno «emocionado cuando nos contactaron para que Shawn cantara la voz de este comercial», y su manager Joey Waterman añadió: «Shawn Barker ha estado actuando con su tributo a 'Cash The Man in Black: A Tribute to Johnny Cash' durante más de dos décadas, recorriendo el mundo compartiendo su amor por la música y las historias de Johnny Cash con fanáticos antiguos y nuevos».

Ley Elvis

La 'Elvis Act' (ley Elvis), firmada en mayo de 2024 por el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, rodeado por estrellas del country como Luke Bryan o Chris Janson, es una norma que protege a los músicos del uso no autorizado de su voz mediante la inteligencia artificial, también conocido como 'deep fake'.

Abreviada ELVIS por las siglas en inglés de 'ley de Seguridad de Imagen y Voz' ('Ensuring Likeness Voice and Image Security Act'), se ha catalogado como «la primera legislación de su tipo» y también creó una nueva acción civil por la que las personas pueden ser consideradas responsables si publican o interpretan la voz de un individuo sin permiso.

En 2022, los herederos de Elvis emprendieron una acción similar al conseguir que la el gobierno de Las Vegas crease una nueva legislación para regular «el uso no autorizado del nombre de Presley, su imagen, su voz y otros elementos que constituyan una infracción de marca registrada». Esto hizo cundir el pánico entre todos los imitadores que ofician bodas en la ciudad porque se llegó a hablar de una prohibición de su actividad, pero la ley regula ahora su profesión a través de un sistema de licencias.