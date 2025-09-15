Hannah Einbinder, censurada en los Emmy 2025 La actriz judía, que se llevó el premio por 'Hacks', reconocía el Estado de Palestina y criticaba al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos

El Norte Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:48

La situación por la que atravesiesa el pueblo gazatí está provocando que las manifestaciones a favor del reconocimiento del Estado de Palestina se sucedan en todo el mundo. La gala de entrega de los Premios Emmy tampoco se escapó a las reivindicaciones. En la alfombra roja se sabía que algunos de los invitados estaban listos para cargar contra algunas políticas y denunciar el genocidio en Gaza, como bien demostró Javier Bardem ostentando su traje con una vistosa palestina y como ya dejó claro la actriz Hannah Einbinder en su discurso tras recoger su premio: «Es mi obligación como judía».

En una noche en la que la comedia The Studio se llevó 13 premios y en la que también brillaron 'Adolescence' o 'Severance', la actriz californiana de 30 años Hannah Einbinder se hizo con el Emmy a mejor actriz de reparto en comedia por la serie 'Hacks'. Mientras recogía su ansiado galardón en el escenario del Teatro Peacock en Los Ángeles quiso aprovechar su momento para hacer dos denuncias políticas (y humanitarias): «Estaba muy comprometida con mi narrativa personal de que, en realidad, es más guay seguir perdiendo [...] Pero esto también mola. Esto también es punk rock», empezó diciendo. Después, ya al finalizar su turno de palabra, y a pesar de que estaba sobrepasando el límite de tiempo de agradecimientos, Einbinder quiso dar un punto y final a su intervención en los Emmy: «¡Vamos pájaros! ¡Que se joda el ICE y Palestina libre! Gracias».

"Go Birds, F*** ICE and Free Palestine" - #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

De esta forma, la actriz apoyaba a su equipo, los Philadelphia Eagles, realizaba una crítica contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE UU) y reconocía el Estado de Palestina. Sin embargo, la parte en la que la actriz pronuncia la palabra 'Fuck' tuvo que ser censurada con un pitido durante la emisión de los Premios Emmy. No obstante, por si alguien tenía alguna duda de sus reivindicaciones, volvió a insistir en su mensaje en la rueda de prensa posterior.

«Como judía, tengo la obligación de distinguir a los judíos y a los del Estado de Israel. Nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista», señaló.