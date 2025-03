Gwyneth Paltrow recuerda los incendios de Los Ángeles y el problema que le ocasionaron

El Norte Jueves, 6 de marzo 2025, 18:36 Comenta Compartir

Gwyneth Paltrow no ha tenido ningún problema en recordar aquella etapa de su vida en la que los excesos eran parte de la experiencia de la celebridad. Al mismo tiempo que difunde sus claves, Paltrow también habla sin pudor de un pasado que consiguió superar con la vida sana. En una ocasión, la empresaria desvelaba su adicción al tabaco de joven. «Fumaba un paquete al día aproximadamente hasta los 25 años. Lo primero que hacía nada más despertarme era encenderme un cigarrillo, me encantaba hacerlo», contó en una entrevista.

«Una vez fumé demasiado y tuve alucinaciones, no me gustó en absoluto e incluso sentí miedo. Afloraron a la superficie algunos de mis grandes traumas y lloré como nunca», reconoció de su primera experiencia con el éxtasis, la marihuana y los alucinógenos. Para superar esos malos momentos, Gwyneth recurría inesperadamente al alcohol. Sobre su momentáneo refugio se sinceraba esta semana en una entrevista en la que contaba cómo beber afectó a los síntomas de su menopausia.

«Nuestro amado Los Ángeles... Estamos profundamente afligidos por tantos de nuestros amigos cercanos que lo han perdido todo», escribía en sus redes sociales la actriz sobre los devastadores incendios que sufrió la ciudad y que, aunque su familia y su casa estuvieron a salvo, afectaron gravemente a la salud mental de la actriz. En un nuevo episodio del pódcast de su marca de belleza y estilo de vida, Paltrow conversaba con una doctora y experta en menopausia con el objetivo de «desmitificar esta fase de la vida que a menudo se pasa por alto y explorar cómo podemos sentirnos lo mejor posible durante ella».

Menopausia

Pero tratando los síntomas más comunes de la menopausia, la intérprete confesó que los suyos empezaron debido a que consumió demasiado alcohol durante los incendios de California. «Yo creo que bebía cada noche», cuenta quien entonces también se medicaba y que ahora apenas bebe «una copa a la semana», expresó. El estrés que le generó la situación de alarma de su ciudad provocó que recurriese al alcohol para lidiar con ello, lo que desajustó su sistema hormonal. «Mis síntomas estaban completamente fuera de control. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de la relación causal en este sentido», explicaba quien es consciente de que usó el alcohol con el propósito de sobrellevar la situación.

«Me despertaba y me invadía una ansiedad que nunca había sentido en mi vida. Me quedaba en la cama pensando en todos los errores que había cometido, en los sentimientos de todas las personas a las que había herido, en todo lo malo que había pasado, y me quedaba despierta durante seis horas. Era una locura», se sinceró.