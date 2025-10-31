Gwyneth Paltrow presenta su extravagene lista de regalos para Navidad Programas de longevidad, bombones de setas o un calendario de Adviento 'travieso' son algunas de sus propuestas

Gwyneth Paltrow se ha propuesto hacerle sombra a Mariah Carey como imagen de la Navidad y, poco a poco, parece que lo va consiguiendo. Ahora, la actriz acaba de publicar su habitual guía de regalos para estas fiestas,con sensuales propuestas (juguetes, aceites sensuales, chocolates quepotencian el placer...Y no precisamente baratos.

«Investigamos, buscamos y rastreamos los rincones más lejanos de la tierra para que no tengas que hacerlo», asegura la web de Goop, su marca, coincidiendo con la publicación de sus sugerencias para esta Navidad. El rastreo se ha hecho a muchos niveles, pero ha vuelto a llamar sobre todo la atención sus ofertas más íntimas.

Entre el amplio catálogo de ofertas es la propuesta sexual lo que más llama la atención. Por ejemplo, ese juguetillo de 345 euros, esos aceites sensuales para resbalar con calidez o esos chocolates de hongos «con extractos botánicos y adaptógenos para potenciar la intimidad y el placer». Textualmente.

«Intensificar el placer»

Entre las sensuales propuestas también se encuentra un personal e intransferible 'calendario de adviento hot' al sorprendente precio de 1.200 euros que incluye complementos tan característicos como una venda de seda roja, seis metros de cuerda negra francesa, esposas chapadas en oro y hasta cinta adhesiva. Y si alguien se queda con ganas de más, se pueden adquirir además unos bálsamos para «intensificar la sensación y estimular el flujo sanguíneo para un mayor placer».

Otros años se propuso como regalo navideño una silla sexual de 30.000 euros, un saco de estiércol o hasta juguetes sexuales de oro de 24 quilates por 13.700 euros. Ahora ha intentado expandir los mercados de la marca y ha añadido tratamientos dedicados al bienestar, el cuidado personal y la longevidad. Por ejemplo, ahora hay un programa de mejora cerebral o de potenciación cognitiva en Tailandia (6.000 euros), regeneración de tejidos en Italia (4.500 euros) y más.

A todo lujo

Fiel al estilo de Goop, la guía incluye un sinfín de lujos –que van de lo curioso a lo directamente extravagante- para quienes no estén interesados en las propuestas sexuales: desde un cenicero de 1.200 euros hasta un juego de tres en raya artesanal de alabastro y nogal con un precio de 1.355 euros.

La lista de deseos de alta gama no termina ahí, por si alguien quiere tener un detalle caro alguien a quien quiere mucho.La guía de regalos de Goop incluye un bolso Hermès Multi Togo Kelly de 32 cm (14.200 euros), una estancia en Villa La Guettière en Francia (desde 65.000 euros la noche), un abrigo de visón de 20.300 euros o un telescopio Odyssey Pro 3.890 euros.

Gwyneth Paltrow también ofrece cosas más económicas, con una sección de regalos por menos de 100 dólares. La lista de este año incluye un calendario lunar 2026 de 33 euros, una almohada con la frase «Por favor, márchese antes de las 9» (70 euros), calcetines de cachemir para mujer de 42 euros, sales de baño de détox emocional (35 euros) o una vela de agua con aroma a pasta (60 euros).