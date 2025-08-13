La guerra entre el clan Suescun-Galdeano, en su punto álgido El último episodio ha sido protagonizado por Sofía y su hermano Cristian

No es un capítulo de 'Guerra y Paz', ni siquiera hay que irse a Oriente Medio. La guerra personal de los miembros de la familia Suescun-Galdeano continúa llenando portadas y escribiendo líneas en las redes sociales.

La tensión que se vive en ese núcleo familiar ha llegado a su punto más alto. Después del enfrentamiento entre Sofía Suescun y su hermano Cristian, la ganadora de 'Supervivientes' y su pareja, Kiko Jiménez, han optado encerrarse en su vivienda de Valdemorillo, evitando cualquier contacto con el exterior. Ni amigos ni familiares han conseguido que abran la puerta, lo que ha incrementado la intriga sobre su situación.

La nueva 'guerra' comenzó cuando Cristian acusó a su cuñado de manipular a su hermana y de ser la causa de la ruptura familiar. Estas duras declaraciones han alejado aún más a Sofía de su hermano y de su madre, Maite Galdeano, que intenta acercar posturas sin éxito. La influencer ha mostrado en redes su apoyo incondicional a Kiko, dejando entrever que no piensa ceder.

Cristian y Maite, por su parte, han compartido su dolor en los medios, lamentando la distancia y pidiendo una reconciliación. Sin embargo, la negativa de la influencer a responder a llamadas o visitas mantiene a la familia rota.

