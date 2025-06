Grison: «Mi pareja me encontró en la basura, llegó y me reparó» El músico, humorista y colaborador de 'La Revuelta' presenta 'show' en solitario

El Norte Viernes, 20 de junio 2025, 11:01 Comenta Compartir

Marcos Martínez, más conocido como Grison Beatbox, colaborador de David Broncano en 'La Revuelta' se encuentra en un momento inmejorable, puesto que más allá de su programa en TVE, también hace sus propios espectáculos. De hecho, es el cabeza de cartel de La Sala Comedia by Domino's, un festival del humor que se celebra en el Movistar Arena y en el que también actuarán otros cómicos como Danny Boy, Beñat Iturbe o el pódcast 'Misterios y Cubatas'.

Grison hace, además de su monólogo, un espectáculo en el que su voz es el instrumento, porque hace todo tipo de ruidos y emula animales con la garganta. Alguna vez lo ha mostrado en 'La revuelta', dejando a todo el mundo con la boca abierta. Durante su conversación con el diario ABC, explica el motivo por el que escogió ese nombre artístico, cómo gestiona la fama con su familia o las críticas a su programa.

En cuanto a su preferencia a la hora de llamarle la gente, él dice que le da igual que le llamen Grison o por su nombre, Marcos. Según cuenta el apodo de Grison viene de un campeonato de Beatbox, al que se presentó, «haciendo la gracia con mi primo. Grison por el de CSI, pero no sé, teníamos esa coletilla y me puse ese nombre. Quedé entre los ocho primeros y ya me tuve que quedar con ese nombre porque todo el mundo me empezó a conocer ahí. Tontería máxima, vamos».

Respecto a los trabajos que ha realizado para salir adelante, el cómico recuerda que «he puesto y he quitado sillas en un cine de verano, he sido jardinero, monitor de tiempo libre, profesor de música... y poco más».

De forma paralela a su trabajo en 'La Revuelta', Grison está de gira con su show para todas las edades, «aunque hay alguna broma un poquito más subida de tono son bromas que los niños no entienden. No hay nada de temática sexual, aunque sí alguna de drogas, pero son metafóricas, los niños no terminan de pillarlo. Y se lo pasan bien cómo hago música, porque esencialmente el show es eso, musical, imito todo tipo de animales y de sonidos por la boca. Y si vienen más niños lo intento adaptar y hacerles partícipes para que no se aburran».

En cuanto a su mujer y cómo se conocieron es contudente: «Pues nada, me sacó de la basura. Me encontró ahí, estaba tirado y llegó y me reparó».

En la entrevista de ABC le recuerdan que en una ocasión dijo que si le pagaran lo suficiente se iría a 'El Hormiguero', a lo que él contestó que lo decía de coña...«pero si me pagaran un kilo ahí sí que me iba [bromea]. No, la verdad es que no, son muchos años y esta gente me lo ha dado todo. No iba a hacer yo el feo de irme a otro lado. Tampoco creo que me quieran».

Sobre sus deseos para el futuro: «Comprarme unas gallinas y quedarme en mi casa, ya te digo. Ahora mismo, como te digo estoy haciendo el show del 25 de junio, probando cosas nuevas: es un show nuevo un poco más grande, con audiovisuales, y liarme un poco la manta a la cabeza. Y mirarlo yo y pensar «qué guapo me ha quedado esto».