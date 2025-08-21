El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gonzalo Miró. EP

Gonzalo Miró sobre su amistad con Andrea Levy: «¿Es sorprendente porque es de derechas?»

El hijo de Pilar Miró responde con humor a los rumores que circulan sobre su posible relación con Andrea Levy, del PP

El Norte

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:47

Una comida para dos en la capital de España. Unas imágenes que muestran buena sintonía y complicidad. Sus protagonistas: Gonzalo Miró y Andrea Levy. ¿Sorprendente? Un tanto sí porque Gonzalo no ha ocultado su simpatía hacia el PSOE y en más de una ocasión ha defendido en plató a Pedro Sánchez. Y Andrea Levy es una de las políticas referentes del PP. Pero lo cierto es que los rumores sobre algo más que amistad entre ambos no han dejado de extenderse.

Después de conocerse en 'La Roca', el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca donde ambos colaboran en la mesa política, su conexión ha sido tal que, al margen de sus creencias políticas radicalmente opuestas, se han hecho amigos y comparten momentos de ocio juntos, como esta semana muestra en un reportaje exclusivo la revista 'Semana'.

Gonzalo Miró, quien mantiene una discreta y sólida relación con la modelo Noelia Velasco desde hace 7 años, ha querido responder a los rumores con humor: «Sorprendente por qué, por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. Que no hay que llevarse las manos a la cabeza por eso,» ha exclamado entre risas haciendo referencia a que es un seguidor acérrimo del Atlético de Madrid y dejando claro que lo único que tiene con la política popular es una amistad, y que cuando quedan no se habla ni de política ni tampoco de fútbol.

