Gonzalo Miró regresa a TVE
Será copresentador de 'Directo al grano' junto a Marta Flich
El Norte
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:54
Analista político y comunicador, Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín, conducido por Marta Flich, cuyo estreno está previsto en breve.
Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad ('La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo'). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.
«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».
La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión ('Todo es mentira', 'Late Motiv', 'En la frontera') y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.
Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), 'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.