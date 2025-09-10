Gloria Camila se vuelve loca

El Norte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' se enfrentaron ayer martes a la primera ceremonia de salvación de la nueva edición. Fani Carbajo, Kike Calleja, Noel Bayarri y Gloria Camila se enfrentaron al ritual del barro para descubrir a cuál de ellos había elegido la audiencia para sacarlo de la lista de nominados y librarlo de la expulsión.

Los nervios se apoderaron de los concursantes implicados, que tuvieron que situarse bajo una plataforma con cubos -3 de ellos llenos de barro, y 1 de agua, el del salvado- atados con una cuerda sobre sus cabezas, que Laura Madrueño ha ido cortando con un hacha para revelar quiénes siguen siendo candidatos a la expulsión.

Fani fue la primera en descubrir que sigue nominada. La concursante se tomó la noticia con resignación en una noche especialmente emocionante por haber recibido un mensaje de su hija Victoria, que este miércoles cumple un año. A continuación ha sido Kike el que, lleno de barro, se ha enterado de que su continuidad en el concurso peligra. Con la salvación entre Gloria Camila y Noel, la presentadora ha creado expectación tomándose unos largos segundos para cortar la cuerda definitiva y comunicar la decisión del público: «El tercer superviviente que continúa nominado y se va a enfrentar a Fani y a Kike en la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars' que vamos a vivir en directo este jueves es... ¡Noel!», ha anunciado mientras le caía el lodo encima al influencer.

En ese momento, Gloria Camila se ha desatado. Eufórica, dando saltos y levantando las manos, ha celebrado su salvación agradeciendo a todos aquellos que la han apoyado en su primera prueba de fuego. «¡Gracias! Gracias, os quiero, os amo.Gracias a España y a todos. Gracias a los que me han salvado. Amo a mi familia, a mi chico, a todos», ha exclamado.

La hija de Rocío Jurado no pudo contener las lágrimas al finalizar la primera prueba de recompensa de la edición, que ha ganado su equipo, Playa Caos, compuesto por Jessica Bueno, Alejandro Albalá, Iván González, Carlos Alba, Elena Rodríguez y Kike Calleja.

«Llevamos pasándolo muy mal muchos días. Solo comemos coco. Estamos comidísimos de todo, el cuerpo nos pica muchísimo. Echamos muchísimo de menos a nuestra gente. Un subidón así para poder comer y que lo hayamos conseguido es súper importante para nosotros», confesaba la hija de Ortega Cano completamente rota, reconociendo que «se me había olvidado la sensación mala de estar aquí. Esta edición es muchísimo más dura, no hay nada de comida. Están las tormentas, anoche ya vivimos una, tenemos mucho frío, viento, calor, los mosquitos... Os juro que uno solo pica una barbaridad».