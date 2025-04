Gerard Pique y Clara Chía rompen definitivamente su relación

Joaquina Dueñas Jueves, 24 de abril 2025, 15:08 | Actualizado 15:27h. Comenta Compartir

Después de tres años desde que saliera a la luz la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía, la periodista Adriana Dorronsoro ha anunciado en el programa 'Vamos a ver' que la pareja ha tomado caminos separados. Desde hace varias semanas venían arreciando los rumores de crisis entre la pareja y la aparición de Piqué con una misteriosa mujer pelirroja en una heladería de Miami (Florida) hizo saltar todas las alarmas. En este sentido la presentadora de Mediaset ha apuntado a posibles terceras personas, si bien no ha podido confirmar este extremo: «Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro», ha puntualizado.

Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en una discoteca de Barcelona donde ella trabajaba. Cuentan las crónicas de sus inicios que el también empresario llegó a visitar el local embozado en un pasamontañas para preservar su anonimato. Lo cierto es que no está muy claro cuándo pasaron de la amistad al amor ya que el futbolista estaba unido sentimentalmente a la cantante Shakira, madre de sus dos hijos. Lo que sí sabemos es que la joven catalana trabajó en Kosmos, la empresa de Piqué y que para la cantante colombiana, ella fue la tercera en discordia de su mediática ruptura. Para la historia quedarán los versos de su éxito 'Las mujeres no lloran' que hacían referencia directa a la nueva pareja de Piqué.

En todo caso, el noviazgo se hizo oficial en agosto de 2022, poco después de que Piqué y Shakira anunciaran su separación tras doce años juntos. Desde entonces, pudimos verlos disfrutar juntos de conciertos y de eventos sociales. A pesar de sus convulsos inicios y de la presión mediática, lograron seguir adelante con su romance.

De haber roto, Piqué se enfrenta a un nuevo varapalo después de su declaración como investigado por el caso Supercopa en el que se investigan posibles irregularidades en el traslado de la competición a Arabia Saudita. Una comparecencia en la que el futbolista de derrumbó ante la jueza al defender la legalidad de todas sus actuaciones y negar haber realizado pagos indebidos. «En otro país me hubieran puesto una estatua», llegó a afirmar.

El pasado mes de febrero también se especuló con la posibilidad de que Piqué se mudara a Miami para estar más cerca de sus hijos, Milan y Sasha, durante la gira de Shakira. Un traslado que, si bien no era definitivo, también puso en el punto de mira un posible distanciamiento del catalán y su novia.

