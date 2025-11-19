Gema Camacho explica cuál es su relación con Cayetano Rivera

El Norte Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Cayetano Rivera se sitúa una vez más en el centro del foco por su supuesta nueva relación especial con la reportera de Telecinco 'Vamos a Ver', Gema Camacho.

Aunque hasta el momento ninguno de los protagonitas había confirmado de manera oficial ese nuevo affaire, en esta ocasión ha sido la propia Gema la que ha hablado de todo lo que se está diciendo sobre su vida privada junto al torero. «Estoy tranquila quiero respetar mi intimidad igual que él. Cayetano y yo nos conocemos hace unos años, somos muy buenos amigos», ha explicado Gema a través de un mensaje de texto que le ha enviado a su compañero de profesión Arnau Martínez. Confirmando así que sí que existe una relación entre ellos, aunque sea de amistad, Gema tan solo tiene bonitas palabras para el que fuera marido de Eva González. «Le admiro, tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la via juntots o separados», continua explicando en su mensaje.

Consciente de todo lo que se está hablando sobre ella y también de las posibles fotografías que podrían ver la luz tras la 'escapada romántica' de la que han disfrutado en Italia, la joven muestra su tranquilidad: «Si hay fotos de Italia, que nos saquen guapos». Ante esta posible historia de amor, algunos compañeros de Gema aseguran que no se trata de una relación seria, sino más bien una 'amistad especial' que se ha consolidado en los últimos meses tras la ruptura definitiva de Cayetano con la que era su pareja hasta entonces, la presentadora portuguesa María Cerqueira.