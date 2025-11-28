Gabriela Guillén pone a Bertín Osborne contra las cuerdas

El Norte Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Gabriela Guillén ya no oculta que las cosas parecen haber llegado a un punto de no retorno entre ella y Bertín Osborne. Harta de la situación que vive, acudirá esta noche al plató de '¡De Viernes!' para contar cómo está la situación y revelar si tomará medidas legales contra el artista si no se hace cargo del niño.

«Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», ha confesado dolida y afectada en el avance de su entrevista que ha emitido Mediaset este jueves, dejando entrever que el cantante se ha desvinculado completamente del menor y, además de no verle ni interesarse por él, tampoco ha pagado nada a la esteticien en concepto de manutención a pesar de que su hijo está a punto de cumplir 2 años.

Unas duras declaraciones con las que Gabriela pone a Bertín contra las cuerdas después del último viaje del artista a Madrid para apoyar a la Fundación de su hijo, Kike Osborne, y a su exmujer Fabiola Martínez en la entrega de los premios solidarios Dona2. Una cita muy especial en la que presumió de su faceta más paternal protagonizando un cariñoso posado con todos sus hijos, en el que solo faltó el pequeño Arian David.

«Si ha venido a Madrid yo no me he enterado porque no ha visto al niño. ¿Cómo me va a sentar? Si no lo ve nunca, y no me da ni dinero. Que diga que si yo estoy contenta... ¿contenta de qué? A ver si alguna vez llegamos a un acuerdo que mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo», estallaba muy enfadada al enterarse por la prensa de que Bertín había estado en la capital.