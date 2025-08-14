Froilán y Miri Pérez-Cabrero, cazados muy unidos en Ibiza El hijo de la Infanta Elena y la exconcursante de 'MasterChef' coincidieron en un popular restaurante de Ses Salines, donde mostraron gran complicidad

Podemos estar ante la pareja sorpresa del verano. Felipe Juan Froilán de Marichalar y Miri Pérez-Cabrero han sido pillados en La Escollera, uno de los restaurantes más conocidos de la reserva natural de Ses Salines, en Ibiza. Los dos jóvenes compartieron mesa y conversación en un ambiente relajado, interrumpido solo por las risas y gestos cariñosos que intercambiaron delante de otros comensales. Ha sido la 'SEMANA' la encargada de dar la exclusiva de este reencuentro.

Ampliar Miri Pérez-Cabrero.

Un tanto alejado de los focos mediáticos desde que en 2022 se trasladó a Abu Dabi, Froilán, siempre que su agenda se lo permite, aprovecha para viajar a España, como ahora, que ha elegido Marbella e Ibiza para disfrutar del verano.

En esta ocasión, y teniendo en cuenta testimonios de testigos presentes en el local, Froilán y Miri, nada más verse, se fundieron en un abrazo cálido que denotaba afecto y complicidad. Su actitud durante el almuerzo fue la de amigos que se conocen bien y disfrutan sin prisas de ponerse al día. Miri, que saltó a la fama en 'MasterChef' y 'Supervivientes' , y que próximamente participará en 'Supervivientes All Stars 2', se mostró muy atenta con Froilán durante toda la comida.

Una vez terminada la comida, Froilán se dirigió a una cala cercana para darse un baño y disfrutar del mar, acompañado por otro amigo. Pese a la notoriedad mediática que siempre le acompaña, el joven intenta vivir sus vacaciones con discreción, aprovechando cada momento antes de regresar a su vida en Abu Dabi. Por ahora, no contempla volver a residir de forma permanente en España.

Su 27 cumpleaños

Este viaje coincide con la celebración del 27º cumpleaños de Froilán, que festejó en España rodeado de sus allegados, incluido el cariñoso mensaje en redes de su hermana Victoria Federica. Entre compromisos sociales, reencuentros con amigos y aviones veraniegos, Froilán está exprimiendo estos días previos a retomar su rutina en Emiratos.