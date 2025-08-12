Fresita presenta su nueva vida Nuria Yáñez, más conocida como Fresita después de su paso por GH 5, ha reaparecido en el programa 'Fiesta' y ha contado cómo es su día a día lejos de los focos: entre clientes, micrófonos y sueños por cumplir

Veinte años después, Nuria Yáñez ha cambiado de vida. Si seguimos escribiendo esta noticia con ese nombre, posiblemente los lectores no sabrán a quién nos referimos. Pero si decimos 'Fresita', recordarán a aquella joven que participó en Gran Hermano 5 y consiguió, además del maletín de 300.000 euros, conquistar a toda España con su dulzura y espontaneidad.

Pero ¿qué ha sido de ella durante este tiempo? Fresita ha sido la encargada de explicar cómo es su nueva vida en el programa 'Fiesta'. Durante su intervención, Nuria habló sin filtros sobre su presente. «Trabajo como dependienta en una tienda de ropa. Me gusta el trato al público y estoy contenta. Hay que ganarse la vida», confesó. Una declaración que sorprendió a muchos, acostumbrados a verla en platós y portadas.

Tras su paso por GH, Nuria llegó a colaborar en 'A tu lado', protagonizó dos portadas en Interviú, presentó concursos de llamadas y montó su propio bar de copas. Pero el negocio nocturno no era lo suyo, y tras cerrar el pub, abrió una boutique que tampoco funcionó. «Ser empresaria no fue fácil. Me arruiné y tuve que reinventarme», explicó en Lecturas.

Representada por Yola Berrocal Management, Fresita sigue ligada a los medios con colaboraciones en 'En Blau VIP' y 'Toni Rovira y Tú'. Además, ha explorado el mundo de la música junto a su pareja, Toni Boluda, con quien lanzó el tema 'Amor es vida'. «No soy cantante, pero tengo mi gracia. Hay que tener una ilusión», dice entre risas.

Uno de sus grandes sueños sigue siendo participar en 'Supervivientes'. «Llevo diez años intentándolo. No entiendo por qué no me seleccionan. Mi caché no es escandaloso«, lamenta. Desde 2016, espera la llamada que le permita mostrar su «potra salvaje» en Honduras.

En lo personal, Fresita ha hablado abiertamente sobre su deseo de ser madre, una ilusión que no ha podido cumplir por motivos físicos. «Me he mentalizado. Mi amor se lo doy a mis sobrinas. Soy la tita Fresi», dice con ternura.

Eso sí, entre programas, clientes y canciones, sigue siendo fiel a sí misma: noble, luchadora y con ganas de volver a la televisión. Porque como ella misma dice, «todo por la tele no, pero si me quieren como soy, bien. Si no, pues nada».