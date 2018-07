Francisco se ofrece como representante de España en Eurovisión Francisco en 'Viva la vida'. / Telecinco El cantante expuso su propuesta en el programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' EL NORTE Lunes, 23 julio 2018, 19:59

Francisco cuenta sus últimas apariciones en la pequeña pantalla por entrevistas que más tienen que ver con el mundo del corazón que por su faceta de artista. En su visita al programa de Toñi Moreno, 'Viva la vida', el intérprete comentó que tiene claro la necesidad de una nueva oportunidad para reivindicarse. «Desde aquí lo digo, por si alguno me oye: me encantaría ir al festival de Eurovisión», sentenció mirando a cámara. Una afirmación que argumentó diciendo: «Soy trabajador. Me encanta trabajar, me gustan los retos, me gusta medirme en mi trabajo, me encantan los festivales. Es una gran oportunidad para cualquier artista en Europa. Los festivales son para que te vean, luego ganar o perder... Aunque yo siempre voy a ganar, lo importante es estar».

Francisco ya participó en uno de estos festivales, concretamente en el de la OTI que ganó en dos ocasiones: en 1981, con uno de sus grandes éxitos, 'Latino'; y en 1992, celebrado en España, con la canción 'Adónde voy sin ti', según recuerda el portal 'Vertele'.