El rapero Ayax posando. RC

Fernando Costa desata la tormenta con 'Te avisé' y acusa a Ayax de presuntos abusos

El rapero ibicenco asegura que el granadino pagó para que una supuesta víctima retirara la denuncia

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

Fernando Costa ha incendiado la escena del rap con su último tema, 'Te avisé', una acusación directa hacia su antiguo amigo Ayax. En la canción, el rapero ibicenco repasa lo que considera comportamientos tóxicos durante años: «Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino», canta en una de las estrofas. También denuncia: «Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado», aludiendo a presuntas agresiones que han sido previamente denunciadas en redes sociales. Otros versos afirman: «Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos» y «aislabas de to' sus amigas para manipularlas a tu voluntad», retratando un presunto control emocional a mujeres, consumo, traición y violencia.

La reacción de Ayax no se ha hecho esperar. En sus historias de Instagram responde con un comunicado cargado de amenazas: «Tengo 100 frases que quité por respeto. Ahora van todas pa' dentro», advierte. Y añade: «Tú te vas a cansar de esto antes que yo… Mi guerra es imparable y no hay banderas blancas». «Si vuelves al barrio que sea de día… en el Albayzín estás en busca y captura», advierte.

En medio de este enfrentamiento, la exnovia de Ayax, Velise, se ha pronunciado para dar algunas pinceladas sobre su sufrimiento durante los cuatro años que compartió con el granadino en los que llegó a quedarse en 45 kilos y para agradecer su apoyo a Fernando. «En ese momento me sentía tan débil que lo último que quería era volver a remover todo», explica. «Nunca olvidaré la frase que me dijo mientras me veía llorar en la cama sin ganas de vivir. 'Ahí es donde me merecía estar'«, recuerda ya fuera de «aquel infierno» del que dice que su cerebro se ha «disociado».

