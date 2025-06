Fátima, otra fan de Alejandro Sanz, 'rompe una lanza' a favor del cantante

El Norte Viernes, 20 de junio 2025, 13:35 Comenta Compartir

Tras el testimonio de Ivet Playà, la fan de Alejandro Sanz, en el que lanzaba acusaciones contra el cantante, ahora surge un nuevo frente para el madrileño. Fátima, una joven de 23 años, ofrece una versión completamente opuesta a la que difundió Ivet. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Fátima afirma haber tenido una relación cercana con el cantante desde que era adolescente, y asegura que nunca vivió situaciones inapropiadas por parte del artista. «Si una cosa me ha enseñado durante todo este tiempo es a ser valiente y plantar cara con coraje», afirma haciendo alusión al cantante.

Fátima explica que su relación con el cantante comenzó cuando tenía apenas 16 años, momento en el que Sanz comenzó a seguirla en Twitter e Instagram. A partir de entonces, se estableció una dinámica de interacción que ella define como «normal» dentro del mundo de los fandoms. «Me daba 'me gusta', comentaba alguna que otra foto... eso lo hace con muchas fans, es su forma de agradecer el cariño», comenta.

A los 18 años, Fátima comenzó a compartir con Sanz algunos de sus problemas personales, y asegura que recibió de él mensajes de apoyo que la ayudaron emocionalmente. «A veces bastaba con un mensaje suyo para devolverme la sonrisa en un mal día», relata. A partir de los 19 años, empezó a asistir con frecuencia a los conciertos del artista, en los que, según cuenta, Sanz siempre ha sido especialmente cercano con su público.

Fátima insiste en que la conducta de Alejandro Sanz siempre ha seguido los valores de respeto y humanidad. «Lo que yo he visto es a un hombre con un corazón de hierro que arropa y acompaña sin pedir nada a cambio», afirma. Subraya que, durante todos los años que ha mantenido esta relación cercana con él, nunca ha sentido que el cantante tuviera segundas intenciones. «Él sabe que no me debe nada, ni yo a él, cada uno tiene su forma de ser agradecido en la vida, y la suya siempre ha sido la generosidad».

Fátima deja claro que su experiencia personal con Alejandro Sanz contradice completamente las acusaciones que han circulado en los últimos días. «Jamás ha insinuado nada ni querido nada conmigo», asegura. La joven pide que se valore su trayectoria no solo por lo que se dice, sino también por lo que ha hecho a lo largo de los años. «Eso es lo que verdaderamente dice mucho de él como persona y no lo que se habla», concluye.

Temas

Alejandro Sanz