Fani Carbajo, todo bajo control antes de entrar en 'Supervivientes All Stars'

La influencer Fani Carbajo se enfrentaba a un dilema: o resolvía su situación familiar, principalmente conocer con quién se quedaría su hija pequeña, o no podía participar en 'Supervivientes All Stars'. Sus seguidores estaban expectantes ante la decisión que iba a tomar..., y Fani no ha dudado en aclararlo. Con total sinceridad, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha abierto su corazón en un nuevo capítulo de su canal, 'A pesar de todo', y ha aclarado cómo ha organizado esta situación.

La mayoría de seguidores pensaba que Victoria, la hija de Fani, se quedaría con su padre Fran el tiempo que la influencer pasara en la isla. Pero la situación es más complicada que eso. Con la reforma del local que han escogido para su restaurante en marcha, el padre de la niña está hasta arriba de trabajo. «El padre tiene que trabajar», comienza explicando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Pero la madrileña ha transmitido tranquilidad asegurando que la decisión ya está tomada y que Victoria estará perfectamente atendida mientras dure su aventura en Honduras. «Va a estar en buenas manos», afirma convencida. Lara Ruíz, influencer e íntima de Fani, no ha dudado en apoyar la decisión de su amiga. «Estará en confianza y bien cuidada», asegura.

Una decisión tomada

Fani ha explicado con quién se quedará, pero también ha anunciado quién no quiere que vea a la niña. La influencer deja claro que hay personas con las que no tiene ninguna intención de que Victoria tenga relación. Además, ha marcado límites sobre la exposición de su pequeña en redes sociales. «No van a subir nada de Victoria a redes», recalca, convencida de que si no está ella para supervisar, nadie publicará a su hija.

La exconcursante de 'Supervivientes' también ha hablado sobre las hermanas de Fran, con las que la relación no ha sido buena en el pasado. «Las hermanas de Fran nunca han estado», explica con firmeza, reprochando que nunca se han implicado con la niña. «Se han preocupado solo en ponerme verde», añade sin tapujos, dejando clara su postura y marcando una línea roja sobre la familia con la que no quiere que su hija mantenga vínculo.

Fani Carbajo no oculta la gran ilusión que le hace formar parte de este proyecto. La influencer ha confesado que se llevará un objeto muy especial en la maleta y que está deseando vivir esta experiencia única.

