Fallece el DJ Alex Kentucky por causas desconocidas

El Norte Viernes, 22 de agosto 2025, 13:07 Comenta Compartir

La muerte repentina del DJ Alex Kentucky ha provocado un aluvión de condolencias en las redes sociales. El músico canaria estaba afincado en Ibiza, lugar donde se ganó el reconocimiento del público y colegas con sus sets elegantes de deep house, estilo que le valió reconocimientos como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ de Deep House.

La revista especializada 'Fiesta & Bullshit' ha sido la que ha dado la noticia, y ha recogido las palabras que el DJ Jordi Carreras publicó en su cuenta de Instagram: «Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros. Los que compartimos contigo amistad y trabajo sabemos que tu presencia será irreemplazable. Gracias, Alex, por tu confianza, por tu cercanía y por la verdad de tu amistad. Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdos», decía, provocando una ola de comentarios de otros fans.

Otros DJ's extranjeros como Yves Murasca también han mostrado su dolor por la muerte de Álex Kentucky. «Alex, eras una persona muy especial: humilde, con los pies en la tierra y siempre con la música en el corazón. Me rompe el corazón escribir estas palabras. El mundo ha perdido un alma increíblemente valiosa. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Adiós, querido Alex. Te echaremos mucho de menos. Hasta que nos volvamos a encontrar al otro lado», escribió en las redes sociales.

El fallecimiento de este DJ apenas un mes después de la muerte de otro compañero de profesión, también en Ibiza: la del famoso DJ Godzi. Su deceso está rodeado de una gran polémica, pues podría estar vinculado con una negligencia por parte de la Guardia Civil de la isla. Todo ocurrió cuando, tras la llamada de un vecino que se quejaba del volumen de la música, los agentes se presentaron en la casa del DJ y éste, en un momento dado, sufrió graves fracturas que le causaron la muerte, tal y como ha revelado la autopsia complementaria que le ha realizado su familia.

Temas

Ibiza