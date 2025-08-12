El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carmen Borrego responde a Europa Press. EP

El extraño ritual de Terelu los días de luna llena

Su hermana, Carmen Borrego, desveló que se trata de una costumbre transmitida por su amiga y astróloga Esperanza Gracia

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 11:44

No creemos que Terelu Campos tenga miedo a los 'hombres lobo' pero la hija de Mª Teresa Campos sí parece tener algún tipo de superstición para recurrir a un misterioso ritual los días de luna llena.

En unas imágenes emitidas por TardeAR, Terelu aparece en una terraza madrileña encendiendo unas cerillas mientras mira fijamente a la luna. La secuencia no tardó en generar curiosidad entre los espectadores y en despertar las explicaciones de su hermana en pleno directo.

Así, desde el mismo plató, Carmen Borrego explicó que lo que hace su hermana es una costumbre transmitida por su amiga y astróloga Esperanza Gracia. El ritual consiste en encender una cerilla, pedir deseos relacionados con la energía -nunca materiales- y apagarla después. «Cuantas más cosas pides, menos se cumplen», apuntó Borrego, quien añadió que Terelu, en ocasiones, pasea rezando y que «no le hace daño a nadie» con estas prácticas, reconociendo que ella misma las ha realizado algún día.

La colaboradora del programa explicó que, a diferencia de su hermana, considera que es la menos supersticiosa de la familia, aunque incluye también a su madre María Teresa Campos en esta afirmación. Entre risas, recordó que hay momentos en los que se arrepiente de no seguir el consejo de su astróloga de confianza y subrayó la importancia de pedir solo aquello que se alinea con las energías positivas.

En unas declaraciones a Europa Press, Carmen quiso restar dramatismo al asunto: «A mí no me sorprende ya nada», afirmó. Preguntada por si se podría abrir una nueva guerra con su sobrina, Alejandra Rubio, respondió con un escueto: «Nada, sin problema». Y, fiel a su tono irónico, añadió entre bromas al reportero: «Estamos todo el día haciendo rituales... Ten cuidado cuando haga el ritual contra ti».

