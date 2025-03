El exguardaespaldas de Michael Jackson habla de las acusaciones de abuso sexual en contra del cantante

El Norte Miércoles, 19 de marzo 2025, 11:48 Comenta Compartir

Jimmy Van Norman, ex guardaespaldas de Michael Jackson, ha roto su silencio sobre las acusaciones de abuso sexual en contra del fallecido cantante. A vísperas del estreno del documental 'Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson', el ha salido en defensa de la leyenda del pop y ha calificado las denuncias de Wade Robson y James Safechuck como un intento de «sacar provecho» de la polémica y aseguró que sus testimonios «están llenos de mierda».

En conversación con el 'Daily Mail', Norman negó haber presenciado comportamientos inapropiados en el Rancho Neverland, donde el 'rey del pop' acogió a varios niños durante las décadas de los 80 y 90: «Si alguna vez hubiera pensado que algo malo estaba pasando con los niños, lo habría matado yo mismo. Sin duda. Nunca lo iba a tolerar. Y otros que trabajaban allí también habrían hecho lo mismo».

El documental que ahora se estrena repasa la denuncias de abuso sexual en contra del intérprete y sigue el desarrollo de los casos de Wade Robson y James Safechuck, cuyas demandas han sido desestimadas y reabiertas en múltiples oportunidades. Por su parte, Robson alega que el equipo de seguridad del cantante y su personal hacían caso omiso de lo que ocurría: «Hubo muchas veces que los guardaespaldas que trabajaban para Michael estaban justo afuera de la puerta cuando ocurría el abuso, ya sea en Neverland o en los remolques de un estudio de grabación», declaró para 'Daily Mail'.

En tanto, Jimmy Van Norman desestimó estas declaraciones y aseguró que: «Wade busca el sensacionalismo al decir que todos estuvimos involucrados. Eso no es cierto. Esa declaración parece convertirme en cómplice. No hice nada malo. Estuve allí y no vi nada fuera de lo común que me preocupara. Están intentando vender una historia falsa«. Además, agregó que el cantante siempre se mostró como una persona generosa con los niños y recordó cuando Michael apoyó a un niño con cáncer en Arizona, llamándolo a diario a pesar de no tener ninguna conexión ni haberlo conocido en persona.

En la conversación, el exguardaespaldas también se refirió sobre la demanda de la familia de Jordan Chandler, quien en 1993 acusaron al cantante de abuso sexual infantil. Una denuncia que se resolvió con un acuerdo extrajudicial de 23 millones de dólares. «Le dijeron que era más fácil resolverlo que lidiar con toda la cobertura mediática de las reclamaciones. Lo hicieron desaparecer en lugar de arrastrar la vida de Michael a los tribunales. Después, Jordie repudió a su padre y ahora no puede hablar porque tiene el dinero. ¿Qué te dice eso? No hubo ningún caso penal», reveló.

Otro de los casos más sonados fue el de Gavin Arvizo, del cual el cantante fue absuelto en 2005. «Los Arvizo, no eran más que un grupo de aprovechadores y abusadores», sentenció Jimmy y añadió que tanto Gavin como sus hermanos eran «lo suficientemente grandes como para patearle el trasero a Michael».

Sin embargo, sobre las denuncias de Wade Robson y James Safechuck, Van Norman se muestra aún más crítico y asegura que ambos «esperaron hasta que Michael no pudiera defenderse», puesto que fueron presentadas tras el fallecimiento del 'rey del pop' en 2009. «Cuando escuché estas acusaciones por primera vez, sentí que solo buscaban ganar algo de dinero porque se quedaron aislados del Golden Goose, por así decirlo. Conocí a Wade y a su madre. Los niños rara vez estaban solos, lejos de sus familias, en el rancho. Y si iban solos, eran sus padres quienes los mandaban allí. Entonces, si vas a culpar a alguien por permitir que los niños estén solos con Michael, empieza por ellos», manifestó.

Finalmente, el extrabajador de Michael lamentó que el cantante haya sido señalado de esa manera y destacó que siempre fue una persona amable pero con una infancia muy complicada: «Era un genio, pero era un niño pequeño. Lo quería muchísimo, pero no tuvo una infancia normal. Tuvo que ser un hombre como artista cuando tenía cinco años y eso le dejó con problemas de confianza con los adultos, por eso se sentía seguro con los niños. Michael era una persona tan amable, dulce y generosa. ¿Por qué querrían hacerle daño a él y a su familia después de su muerte?», concluyó.