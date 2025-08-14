El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Máxima preocupación en Sanabria por la cercanía del incendio de Orense
Alberto Gras, en la esquina superior derecha, junto a sus compañeros de edición. RTVE

Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

«Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel», ha revelado Alberto Gras

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:37

'MasterChef' acumula tantos éxitos televisivos como polémicas. La última ha llegado de la mano de Alberto Gras, que quedó en cuarta posición en la reciente edición, la octava, que ganó Ana Iglesias. El joven ha compartido con sus seguidores, a través de TikTok, algunos de los secretos de la convivencia. «Vivimos todos en una mansión a las afueras de Madrid y no tienes móvil. En nuestro caso, compartíamos habitación», ha descrito. Pero la sorpresa ha llegado al revelar que hubo «dos o tres concursantes» que no estaban en la misma casa y que tampoco estuvieron aislados.

«No todos vivíamos en esa casa, porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía el móvil, les iban a visitar familiares y demás», ha detallado. «El resto estábamos aislados completamente; llamábamos una vez a la semana, durante cinco minutos, y con una persona que estaba controlándonos. Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?», ha subrayado.

Abundando en esa discriminación, ha destacado que los que no estuvieron en las mismas condiciones que los demás «justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año», es decir, Ana Iglesias, la ganadora, y Andy García, segundo, sembrando así la sombra de la duda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  2. 2 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  3. 3 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  4. 4

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  5. 5 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  6. 6

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  7. 7 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica
  10. 10

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un exconcursante de 'MasterChef' desvela secretos de su edición

Un exconcursante de &#039;MasterChef&#039; desvela secretos de su edición