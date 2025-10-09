Eva González tiene una nueva ilusión «10 años más joven que ella», según 'Lecturas' La presentadora empieza esta nueva relación tres años después de su separación con Cayetano Rivera

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Eva González ha optado por mantenerse en silencio y no dar apenas detalles, desde que la revista 'Lecturas' publicase en exclusiva que tiene un nuevo amor. Sin embargo, fuentes del entorno de la sevillana le trasladan a Alexia Rivas, colaboradora de Telecinco, que «agredecen» la información porque ni ellas mismas «se enteran su vida».

Luis Pliego, director de la publicación en el que salió la noticia, ha desvelado en 'El tiempo justo' más detalles del nuevo amor de Eva González. Según ha explicado es «10 años más joven» que ella y ocupa un puesto «de responsabilidad» en el ámbito de la hostelería. «Llevan un año», agrega en directo.

Al parecer, este hombre habría estado viviendo fuera de España desde hace un tiempo pero decidió trasladarse a España para comenzar su romance con la modelo sevillana. «No quiero desvelar de momento su nombre», añadía Pliego.

El colaborador del programa de Telecinco Antonio Rossi añadía más datos sobre la nueva ilusión de la sevillana. «Han conocido que tenía pareja por la revista, lo han llevado a escondidas. Me dice una persona que está en el chat que ayer todo el mundo colgó», apostilla.

Eva González ha optado por mantener silencio. «Nadie ha recbido la confirmación», asegura Alexia Rivas. Marta López, por su parte, explicaba algo bien diferente a lo que cuentan sus compañeros. «Me cuentan que Eva no había contado nada porque hasta hace poco se la conocía otra relación que mantenía con otro chico, un chico que se acaba de separar que tenía un hijo», asegura la televisiva.