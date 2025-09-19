Ester Expósito, en 'La Revuelta': «No se habla de los cuerpos de los demás»

El Norte Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Ester Expósito y Mirela Balić visitaban 'La Revuelta' para presentar 'El talento', una película que aborda, entre otras cuestiones, los abusos de poder y la cosificación del cuerpo de la mujer. «Está basada en una novela de hace 100 años y sigue muy vigente», lamentaban las intérpretes.

Ester Expósito recordó su primera visita a La Revuelta, en la que algunos de los comentarios y opiniones estuvieron totalmente fuera de lugar.Y es que, tal y como decía la actriz, «empezaron a decir que me había hecho no sé cuántas mil cosas» cuando, únicamente, «estaba más gordita». Unos días después, y a raíz del revuelo generado, la propia protagonista emitió unas palabras al respecto en una entrega de premios: «No está bien, no se opina del físico de otra persona y menos todavía si no tienes ni idea. Estoy cansada y cabreada», manifestó en aquella ocasión, añadiendo: «Lo creáis o no, las mujeres también cambiamos, engordamos o adelgazamos, igual que los hombres. Significa que estamos vivas». Y, en su segunda entrevista con David Broncano en RTVE, ha vuelto a recordar que «No se habla de los cuerpos de los demás».

'El talento'

Ni se habla de cuerpos ajenos, ni se regalan entradas: «Hay que ir al cine y pagar, que luego preguntamos por qué el cine está muriendo. Hay que contribuir», reivindicaban Mirela Balić y Ester Expósito ante las ya habituales peticiones del público de La Revuelta. Por lo que respecta, a la película El talento se aborda la complicada situación de una prodigiosa violonchelista que se enfrenta a la disyuntiva de someterse a un abuso de poder para salvar a su familia y su propio futuro profesional. «Ester está inmensa, para mí es lo mejor que has hecho en tu carrera», celebraba su compañera de reparto. En su respuesta a las preguntas clásicas, Ester Expósito ha reconocido que no es «una persona muy sexual», después de confirmar que solo ha tenido «novios actores y ya me he cansado, porque te retroalimentas». En cambio, Mirela Balic ha asegurado que mantiene una política de «no actores» en sus parejas, aunque «es súper lógico, porque son muchos meses grabando y pasan cosas». Vuelve a disfrutar de su entrevista con David Broncano.

Por otra parte, también ha visitado 'La Revuelta', el cantante Loquillo para presentar el que será su nuevo disco de colaboraciones, 'Corazones legendarios', interpretando en directo junto a Dani Martín uno de sus mayores himnos, 'Feo, fuerte y formal'.