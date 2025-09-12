Ester Expósito y Paris Jackson hacen las paces Ambas coincidieron esta semana en el desfile de Desigual, después de un año de su fría interacción en la misma paserela, la cual se convirtió en uno de los momentos más virales de 2024

En junio del año pasado, durante la presentación de la colección primavera-verano de la firma en la playa de la Barceloneta, Ester Expósito y Paris Jackson demostraron no llevarse demasiado bien. La actriz española y la hija de Michael Jackson apenas cruzaron palabras, evitaron mirarse y se limitaron a un saludo incómodo que levantó todo tipo de especulaciones, como recuerda ABC. Las imágenes de aquel momento corrieron como la pólvora en redes sociales, y la marca supo capitalizar la tensión lanzando las ya famosas camisetas 'I love Ester' y 'I love Paris'.

Cuando aquello, Ester quiso zanjar los rumores en una entrevista con 'Vogue': «No me puede parecer más absurda toda esta polémica. Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió (…) Todo fue genial. De hecho, luego ella me siguió en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión, al contrario».

Un año después, en un acto promocional, Desigual repitió jugada y volvió a sentarlas juntas en el 'front row', esta vez en el edificio de Les Tres Xemeneies, en Barcelona. Previamente, en el photocall, Ester reconoció que tenía ganas de coincidir con Paris y que «cuando nos veamos, nos reiremos de lo que pasó, que fue nada». Y así fue.

A lo largo del desfile, las cámaras captaron a Ester y a Paris charlando con naturalidad, intercambiando confidencias y riéndose de los rumores pasados. El momento cumbre llegó al finalizar el evento, cuando las dos compartieron en redes sociales un selfie juntas, sonrientes y cómplices, acompañado de un corazón. Un gesto que no solo disipó cualquier duda, sino que confirmó que entre ellas no existe ni rastro de aquella supuesta enemistad.

Por otro lado, Paris Jackson también fue consultada por el episodio del año pasado y, en declaraciones previas, ya había reconocido que aquel día todo se malinterpretó: «Fue raro, ¿verdad? No sé de dónde salió eso, pero fue algo que pasó (…) Lo raro de todo eso es que no nos conocíamos; fue algo que surgió de la nada, ¿sabes? Creo que realmente no teníamos relación, nunca la habíamos tenido. Es ahora cuando nos estamos empezando a conocer, y ella es muy amable conmigo y me cae bien».

