El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eric Dane, en una imagen de archivo. EFE

Eric Dane, enfermo de ELA, nos pone al día sobre estado de salud

El actor ha comentado: «No tengo motivos para estar de buen humor»

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:03

Comenta

El actor Eric Dane ha actualizado su estado de salud tras revelar el pasado mes de abril que padece ELA. Ahora, el popular intérprete de 'Anatomía de Grey' ha asegurado que «no tiene motivos para estar de buen humor» en medio de su enfermedad neurodegenerativa.

En una charla con los cofundadores de I AM ALS y Synapticure, Brian Wallach y Sandra Abrevaya, para 'Giving Tuesday', ha subrayado que, pese a lo duro de su diagnóstico -que le ha dejado con un solo brazo funcional-, considera fundamental compartir su experiencia con el objetivo de visibilizar las dificultades de quienes viven con ELA.

«No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día. No creo que nadie me culpara si subiera a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando», ha confesado.

A pesar de las secuelas físicas de la enfermedad, el actor ha decidido no renunciar a su oficio. Hace unas semanas protagonizó un papel muy especial: interpretó a un paciente con ELA en la serie 'Brilliant Minds', de la cadena NBC.

Para él, este papel ha sido «liberador», aunque ha admitido que fue difícil separar su vida real de la experiencia en pantalla: retratar un diagnóstico que él mismo sufre, vivir su dolor y su miedo.

«Me sorprendió gratamente darme cuenta de que no era así, porque estaba convencido de que iba a ser yo», ha añadido en el encuentro.

Al estadounidense Dane le pareció «muy alentador» conocer que realmente alguien con su enfermedad puede tener «un espíritu optimista frente a algo tan horrible», pero, para él, era «imperativo compartir mi experiencia con tantas personas como pueda porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí».

El diagnóstico

Fue en abril cuando reveló a la revista 'People': «Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo».

En junio, el actor explicó en 'Good Morning America' a la periodista Diane Sawyer cómo se encontraba, declarando que su brazo derecho había «dejado de funcionar completamente» y que temía que en unos meses el izquierdo también pierda movilidad, describiendo esta nueva realidad como «sobrecogedora«. «Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante, el izquierdo, funciona. Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo», indicaba.

Y sentenció: «Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  5. 5

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  6. 6

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Eric Dane, enfermo de ELA, nos pone al día sobre estado de salud

Eric Dane, enfermo de ELA, nos pone al día sobre estado de salud